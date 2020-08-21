Sözcü yazarı Muratoğlu: Bize müjde değil mucize lazım!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum” açıklamasını atıfta bulunarak, “Bize müjde değil mucize lazım!” görüşünü savundu.

Muratoğlu, Türkiye'de ekonomi gerçekten iyiye gitse zaten faizler düşer. Merkez Bankası da piyasaya uyum sağlar, dengeyi tutturmaya bakar. Bizimkiler para cambazlığı derdindeler… Sürekli aynı yanlışı yaparak doğruyu bulmaya çalışıyorlar. Geç kalmanın bedeli her zaman daha fazla faiz artışıdır. Ahanda buraya yazıyorum, dün faizi artırmadılar ancak önümüzdeki aylarda bugünün cezasıyla birlikte katmerli olarak artıracaklar!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Zira ekonomi çoktan yönetilebilir olmaktan çıktı. Hem daha zor hem daha maliyetli borçlanılacak. Malum tüm iyi şeylerin kaynağı kendileri, ters giden bir şey varsa suçu üzerine atacak birilerini arıyorlar. Sütten çıkmış AK kaşıklar. Ülkeyi öyle bir hale soktular ki, bize müjde değil mucize lazım… Bırakalım faizi bakalım şapkadan ne çıkartacaklar?" ifadesini kullandı.

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