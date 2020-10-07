Sözcü yazarı Muratoğlu: Bir iktidar Whatsapp ile yerle bir olacak, hadi kapatsanıza sosyal medyayı!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Facebook'un Türkiye'de temsilci bulundurmayı reddettiğini belirterek, "İki gün sonra muhalefet partileri; 'kendi iktidarlarında sosyal medya yasaklarının kalkacağını' açıklayacak. Bakın bakalım AKP yüzde kaç oy alacak? Bir iktidar Whatsapp ile yerle bir olacak." görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Sosyal medyayı kontrol altına alabilmek adına AKP, önünü arkasını hiç düşünmeden boyunu aşan sulara girdi. 'tıpış tıpış' dediklerimizi yapacaklar dedi. Meclis'ten kanunu geçirdi. Dünyadan o kadar uzaklar ki; hiç tanımamışlar bu şirketleri…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Facebook Türkiye'de temsilci bulundurmayı ret etti! Ne yapacaksın şimdi? Dolayısıyla sahibi olduğu Instagram ve Whatsapp da temsilci bulundurmayacak. Kuvvetle muhtemel onları başta Twitter olmak üzere diğer popüler uygulamalar takip edecek." ifadesini kullandı.

Muratoğlu, "Madem çok aslansınız… Dünyaya meydan okuyorsunuz… Sulandırmadan yasayı uygulamanızı bekliyoruz! Hadi kapatın bakalım. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook hesaplarım var. Ben hepsinden vazgeçmeye hazırım!" yorumunu yaptı.

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