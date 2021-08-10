Sözcü yazarı Muratoğlu: Belli ki ekonomi için yangın söndürme araçları sonbaharda lazım olacak

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, iki gün sonra Merkez Bankası'nın faiz kararı vermek için toplanacağını hatırlatarak, "Kuvvetle muhtemel kulağının üzerine yatıp ölü numarası yapacak. Hiçbir şeye dokunmayacak. Faizleri aynı bırakacak.

Mantıklısı da bu aslında… Faizleri kuş yemler gibi artırsa, insanlar koşup ellerindeki dövizi bozdurmayacak. Kısaca hiçbir işe yaramayacak.

Diğer yandan Erdoğan, ağustostan itibaren enflasyonun düşeceğinde ısrarlı ve buna bağlı olarak da faizlerin indirilmesini istiyor. Fitch de raporunda işte buna atıf yapıyor.

Nihai hedef eylül ayı gibi faiz indirmek… Merkez Bankası Başkanı bunu yapmazsa bu sefer yapacak olanı getirmesi söz konusu… Belli ki ekonomi için yangın söndürme araçları sonbaharda lazım olacak" düşüncesini dile getirdi.

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