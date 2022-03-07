Sözcü yazarı Muratoğlu: Başkanlık sistemine geçtiğimizden beri gün yüzü görmedik; faiz inadı yüzünden ülke ekonomisini batırdı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, marketlerde yaşanan ayçiçek yağı izdihamına ilişkin olarak isim vermeden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin olarak "Sanki ülkede 2002 yılına kadar her şey karaborsadaymış, kuyruklar varmış havası yaratıyor ya… Başkanlık sistemine geçtiğimizden beri ekonomide gün yüzü görmedik oysa. Faiz inadı yüzünden ülke ekonomisini batırdı. Açıklanan faize bakmayın. Bugün hem faiz yüksek hem dolar yüksek hem enflasyon yüksek hem ülkenin borcu yüksek hem işsizlik yüksek" dedi.

Muratoğlu, yaşanan görüntülere ilişkin olarak şunları söyledi:

"Düşünün, temel gıda maddesi ayçiçeği yağını alırken bile ülke vatandaşlarının durumu sıkıntılı… Yoksul sayısı cumhuriyet tarihinin bütün rekorlarını kırdı. Yoksul kategorisine sayılmayanların çoğunluğu da ucu ucuna borç harç yaşayanlar.

Zira ülkede yaşanan fakirliği ve yoksulluğu hala göremiyorsa, sarayın duvarları hakikaten çok yüksek galiba"

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