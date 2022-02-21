Sözcü yazarı Muratoğlu: Basiretsizlik, yetersizlik, öngörüsüzlük, eksiklik, çapsızlık, kapasitesizlik; istisnasız hepsi ülke yönetiminde mevcut

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, ekonomi yönetimine ilişkin olarak "Ellerinde içi boş 'Yeni Türkiye' söyleminden başka ne var ki? Yönetenler aynı keza yönetilenler de… Yeni diyenler aynı, yandaşlar aynı, yalakalar aynı, yancılar aynı, yalancılar bile aynı… Hepsi yerli yerinde… Peki sorunlar? Ekonomi, dış politika, iç politika, mülteciler, parti menfaatleri… 2023 seçimine kadar zaman kazanmalılar… Biz 'ortalığı batırdık' diyemeyeceklerine göre hoş geldin yeni Türkiye! Artık kim yerse?" dedi.

"Öylesine bariz gelişmelere maruz kalıyoruz ki, inanılır gibi değil! Basiretsizlik, yetersizlik, öngörüsüzlük, eksiklik, çapsızlık, kapasitesizlik istisnasız hepsi ülke yönetiminde mevcut" diyen Muratoğlu şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yıllardır uyguladığı genel strateji sır değildir; Kervan yolda düzelir! Düzenleme yapılır sonrasında beş kere değiştirilir. Mantık, “Hele bir başlayalım gerisini sonra düşünürüz” den öteye gidemiyor.

Maalesef matematiğe göre 'bunlar hala iyi günler' demek düşüyor."

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