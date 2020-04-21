Sözcü yazarı Muratoğlu: Bankası olan bin pişman!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun olası bir batık riskine karşı temkinli durmaya çalışan bankaların piyasaya daha fazla kredi, hazineye de daha fazla borç para vermesini zorunlu hale getirmek amacıyla ‘Aktif Rasyosu' isminde yeni bir oran belirlemesine bugünkü köşesinde eleştirdi.

Muratoğlu, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun amacı bankaların boyunu aşacak risklere girmemesini kontrol, düzenleme, denetleme… Geçen yıla kadar gayet iyi çalışan bir mekanizmaydı… Esneye esneye sonunda döndü lastiğe… Emir yukarıdan geldi. Özel bankalar kredi vermiyor diye şikayet edildi. Ülkede çalışan şirket mi var? Kime gönül rahatlığıyla kredi verecek ki? Salgın bitmek bilmezse, verilen krediler için soğuk su için! Sonra ne yapacak bankalar? Borçlarının peşinde koşacaklar. Tuttuğunu silkeleyip almaya çalışacaklar." düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "BDDK'nın son aldığı kararlarla iş çığırından çıktı!Bankalara kayyum atayıp piyasayı istedikleri kadar krediye boğsalar Bankaların önüne öyle bir “formül” koydu ki, kredi dağıtmayan, yurtdışında parasını tutan, Hazine'ye borç vermeyen kolay kolay istenilen oranı tutturamayacak. Özel bankaları kredi versin diye bu kadar zorlamak alacak kalitesini bozar… Bankalar olmayacak şirketlere mecburen kredi açar. Bu durum bankaların bilançolarına yazar. Yurtdışından ancak çok yüksek faizle borç arar… Faturası döner dolaşır yine Türkiye'ye çıkarBöyle tek tek uğraşmasalar… Bankalara kayyum atayıp piyasayı istedikleri kadar krediye boğsalar… Hiç yarın olmayacakmış gibi günü kurtarsalar. Büyük hata yapıyorlar!" ifadesini kullandı.

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