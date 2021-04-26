Sözcü yazarı Muratoğlu: Bana dışişleri Türkiye'den daha kötü bir ülke söylesenize…

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı’nı eleştirdiği yazısında, “Bana dışişleri Türkiye'den daha kötü bir ülke söylesenize… Boşuna düşünmeyin… Yok! Biz daha kötüsünü yapana kadar yine en kötü biziz” diye yazdı.

“Osmanlı'dan Türkiye'ye kalan en değerleri miraslardan biriydi “hariciye” kurumu… Yani dışişleri… Osmanlı yıkılmış, her kurum baştan yapılandırılmış ancak dışişlerine dokunulmamıştı. Dışişleri dediğin geleneklerin devamıdır, taban ister, hafıza gerektirir, kurumsallık icap eder, adabı vardır, liyakate dayanır diyen Muratoğlu, devamında şunları kaydetti:

“Yıllar meyvelerini verdi. Siyasal İslam üstün geldi. Kurum çürüdü gitti. Bugün Türkiye'nin dost diyebileceği tek ülke kardeşlik münasebetiyle Azerbaycan ve parayı bastırıp arsa satın alması bakımından Katar kaldı.

Rusya'dan Amerika'ya, Fransa'dan Araplara, Libya'dan İran'a, Mısır'dan İsrail'e… Bizimle dost olmaktan haz eden ülke kalmadı! Afrika ülkelerini metrobüs hediye ederek tavlamaya çalıştık. O da tam olmadı… Bana dışişleri Türkiye'den daha kötü bir ülke söylesenize… Boşuna düşünmeyin… Yok! Biz daha kötüsünü yapana kadar yine en kötü biziz…”

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