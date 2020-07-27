Sözcü yazarı Muratoğlu: Ayasofya'da ekonomi için dua edin!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Ayasofya'da ekonomi için dua edin!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Ayasofya, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen iki müzesinden biriydi… Yılda 4 milyona yakın turistin ilk adresiydi… Giriş 100 liradan başlıyordu. Gece turlarında gruplardan 2.500 lira ve kişi başı çift bilet parası alınıyordu. Diğeri Topkapı Sarayı… Cami olamaz mı? Hadi orayı da camiye çevirelim. Ördekbaşı yeşili halı döşeyelim. Sonra da ekonomimiz düzelsin diye dua edelim." görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Durun bitmedi… Boğaz köprülerinden daha çok gelir sağlayan Ayasofya ve 53 tarihi alanın gişelerinin yönetimi için iki yıl önce açılan ihaleyi 2027 yılına kadar İsviçreli bir şirket kazandı. Kimsenin de haberi olmadı! Peki, şimdi ne olacak? Benzeri Atatürk Havalimanı'nın kira sözleşmesi bitmeden alelacele erken kapatılmasından dolayı yaşandı. TAV firması kâr kayıplarını karşılamak için 389 milyon Euro tazminat kazandı. Devletten parayı kaptı. Devletin kendi parası yok ki! Giden bizim vergilerimiz. Ortamlarda ezan, din dersin aman dikkat edelim sıra bize gelmesin!" ifadesini kullandı.

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