Sözcü yazarı Muratoğlu: Atın ölümü arpadan ekonomininki ithalattan!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Yahu arpa bile ithal edeceksek kapatıp dükkânı gidelim daha iyi… Arpacıya borç eden ahırını tez satar… Bu ithalatlar sorulduğunda; 'Türkiye'de para var ki ithalat yapabiliyor' deniliyor. 'Paramız var' dedikleri halkın vergileri… Bu kafayla biz daha çok arpa ithal ederiz. Atın ölümü arpadan ekonomininki ithalattan!" görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Ne var ki zengin ülkeyiz… Ne o? Fakirler gibi arpa mı üreteceğiz? Tabii ki ithal edeceğiz. Bu işin başka anlamlı bir açıklaması yok ki!Sahi, ülkenin çok kötü yönetildiğinin anlaması için bir milletin daha ne görmesi gerekir? Arpa ekip buğday çıkması beklenmez. Bu arada buğdayın da ithalat vergileri sıfırlandı… Çok şükür pirinç, çeltik ve bilumum hububatın da… Hâlâ ne umuyorlar. Köprü, havalimanı, yollar… İyi güzel de önümüzdeki 20 yıl boyunca yine parasını ödeyecek olan onlar!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Çoğu gereksiz. İhaleleri yandaşları ihya etmek için verildiğini nasıl anlamıyorlar? Sayıştay raporları ortada… Adamlar devleti soyup soğana çeviriyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Öyle fazla yiyorlar ki çatlayacaklar. Sonunda atın ölümü arpadan olacak!" ifadesini kullandı.