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Sözcü yazarı Muratoğlu: Aşılamayı başaramayınca insanları öldürmekle kalmıyoruz, ekonomiyi batırıyoruz

23 Ocak 2021 08:32

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu bugünkü yazısında iktidarı Koronavirüs aşılaması üzerinden eleştirdi. Ülkede 176 milyon doz aşıya ihtiyaç olduğunu ifade eden Muratoğlu, yapılan aşının da tartışmalı Sinovac olduğuna dikkati çekerek turizme işaret etti.

Avrupa Birliği’nin “aşı pasaportu” tartışmasını hatırlatan Muratoğlu, Türkiye’nin 31 milyon turist hedefine işaret ederek, “Aşılamayı başaramayınca insanları öldürmekle kalmıyoruz, ekonomiyi batırıyoruz. Süreci iyi yönetti! Mesela neyi iyi yönetti?” dedi.

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