Sözcü yazarı Muratoğlu: Asgari ücretliye yüzde 21 zam yapıldı, memur sendikaları yöneticileri nasıl çıkacak sokağa bu zam oranından sonra?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, asgari ücrete dün yapılan zam oranına ilişkin olarak, "Öyle veya böyle yüzde 21 zam yapıldı asgari ücrete… Benim esas merakım memur sendikaları yöneticileri nasıl çıkacak sokağa bu zam oranından sonra? Nasıl bakacak temsil ettikleri memurların yüzüne? Kimseye görünmeden nasıl binecekler son model araçlarına?" yorumunu yaptı.

Muratoğlu, "Nasıl da iyi rol yapıyorlar. Memur-Sen kükredi, isyan etti, kesinlikle kabul edilemez dedi! Bilmesem, 'vay arkadaş' diyeceğim. Tiyatroyu seyredip sonunu merak edeceğim." görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Yalandan çıktılar, 'AKP'nin 16'ncı yılında yüzde 16 zam istiyoruz' deyip yüzde 3 teklifi duyunca yalandan masayı terk ettiler. Uyku tutmamış olacak ki; gecenin köründe bir araya geldiler, imzayı bastılar! Sarıya boyadılar her yeri, şimdi kına yaksınlar. Memur ve memur emeklileri 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zam için anlaştılar. Halbuki memur değil de ayçiçek yağı olsalardı sadece bu yıl yüzde 110 zam alacaklardı." ifadesini kullandı.

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