Sözcü yazarı Muratoğlu: Asgari ücret tiyatrosu başladı; önce düşük ücrette karar kılınacak, Erdoğan 100 lira ilave edecek

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, asgari ücret belirleme toplantılarına ilişkin olarak, "Asgari ücret tiyatrosu başladı; önce düşük ücrette karar kılınacak, Erdoğan 100 lira ilave edecek" yorumunu yaptı.

Muratoğlu, "2021 yılındaki asgari ücret için ilk toplantı yapıldı. Neyin ne kadar olacağı zaten belli… Toplantılar ülke gerçeğini değiştirir mi? Normal şartlarda kimsenin fazla ilgilenmeyeceği 'asgari' dedikleri çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücretti kendisi… Vasıfsız da olsan daha düşüğü olamazdı… Öylesi… Zira asgari ücretin de yarısını ödeyip adına “kısa çalışma ödeneği” denildi. Asgarinin tabanı da delindi! İş saçma sapan bir hale geldi." görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Ne olacağını size söyleyeyim. Önce düşük bir ücrette karar kılınacak. Her nasılsa bu durum Cumhurbaşkanı'nın kulağına gidecek. Herkesten çok o isyan edecek. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla asgari ücrete ek zam yapılmasına karar verildi denilecek. Yaklaşık 100 lira ilave edilecek. Geçen yıl öyle olmuştu da, aklıma geldi…" ifadesini kullandı.

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