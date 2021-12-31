Sözcü yazarı Muratoğlu: 'Amerika'yı bile 5 aile yönetiyorken bizi bir aile yönetiyor' diye laf çakmış olabilir mi saraya acaba?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Ülke bilimin uzağında komple komplo teorileriyle yönetiliyor. Haliyle bu saatten sonra gidip de kimse 'faiz sebep, enflasyon neticedir' söylemine şaşırmıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin "ABD merkez Bankası kamunun değil, beş tane ailenin" sözlerini de değerlendiren Muratoğlu şöyle dedi:

"Yine de Amerikan Merkez Bankası'nı 5 aile yönetse, her bir aile 5 kişi ile karar verse kalabalık bir grup karar alıyor demektir. Bizde, Merkez Bankası'nda durum nedir? Aklıma ilk gelen, 'Söz dinlemiyordu kovdum!' ” cümlesidir.

Küçük bir ihtimal de olsa 'Amerika'yı bile 5 aile yönetiyorken bizi bir aile yönetiyor' diye laf çakmış olabilir mi saraya acaba? İnce görmüştür belki"

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