Sözcü yazarı Muratoğlu: Almanya'da 27 bin Euro'ya satılan Volkswagen Passat, Türkiye'de satılınca devlet 300 bin liraya yakın parayı hiç kılını kıpırdatmadan koyuyor kasasına

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, otomobil alımlarına gelen ÖTV zamlarını, "Gaz bulduk ama boruyu denize döşeyeceklerine vatandaşın cüzdanına döşediler. Ne fark eder? Adamlar uzaya araba gönderdi, biz otomobil vergilerini uzaya çıkarttık" diye yorumladı.

Bugünkü yazısında Özel Tüketim Vergisi'ni konu alan Muratoğlu, "ÖTV ne? Özel Tüketim Vergisi… Yahu bu otomobillere binilecek, tüketilmeyecek! Ülke ekonomisinin üzerine binip tüketen sizsiniz belli ki… Acımadan vurun kırbacı ancak öyle anlarız belki… Şöyle anlatayım; Sadece Volkswagen'in fabrikalarında 625 bin kişi çalışıyor. Yıllık 6 milyar Euro araştırma-geliştirmeye para harcıyor. Ürettiği araç başına 3 bin-5 bin Euro kâr ediyor. Almanya'da 27 bin Euro'ya satılan Volkswagen Passat, Türkiye'de satılınca devlet 300 bin liraya yakın parayı hiç kılını kıpırdatmadan koyuyor kasasına…" ifadelerini kullandı.

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