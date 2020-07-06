Sözcü yazarı Muratoğlu: Alexion ilaç firması Soliris ilacının satışını artırmak için Sağlık Bakanlığı görevlilerine rüşvet verdiği için 21 milyon dolar ceza yedi

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Amerikalı Alexion ilaç firması Türkiye'de 2010-2015 yılları arasında Soliris ilacının satışını artırmak için Sağlık Bakanlığı görevlilerine rüşvet verdiği için 21 milyon dolar ceza yedi… Onlar rüşvet verdikleri için ceza yediler. Ya rüşvet alanlar? Merak etmeyin hiçbir şey olmaz! Onlar Türkiye'de yaşıyorlar. Sahi siz son 18 yılda üzeri örtülmeyip cezalandırılmış tek bir ciddi yolsuzluk dosyasına rastladınız mı? İki değil, sadece bir tanesine! Yok efendim nerede?" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Amerikan 3M firması, şirket bünyelerinde bulunan Türkiye temsilciliği hakkında iç soruşturma başlattı zamanında… Türkiye'de bazı kamu kuruluşlarına hizmet ve ürün satmak için rüşvet verip, haksız ihaleler aldığı, yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla…Şirket yetkilileri, 'İş yapabilmek için Türkiye'de rüşvet vermek zorunda kaldık' deyip itiraf ettiler sonunda İktidar kime rüşvet verilmiş, kim yolsuzluk yapmış diye şirkete sormadı bile… Olayla ilgilenilmedi. 'İtiraf etseler dahi inanmam' denildi. Hakikaten de itiraf edildi, inanılmadı! Alanların yanına kâr kaldı!" görüşünü svundu.

Muratoğlu, "Orası Amerika… Bize ters geliyor ama rüşvet 'suç' kapsamına giriyor orada… Öncelikle bu soruşturmayı başkası değil, 3M firmasının ABD merkezi bizzat kendi yaptı ve kendilerini ABD Adalet Bakanlığı'na şikâyet etti. 3M şirketi için Türkiye pazarı küçük, küçücük. Yine de burada iş yapabilmek için 'rüşvet vermek' zorundalar. Esas siz bir de Türkiye'de cirosu milyar dolarlara ulaşan şirketlerin faaliyetlerini yürütebilmek için dağıttığı paraları düşünün. Kimler zengin edildi? Hatta ortak edildi." ifadesini kullandı.

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