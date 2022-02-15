Sözcü yazarı Muratoğlu: Akaryakıt, elektrik, doğalgaz fiyatları düşmedikçe, gıdada KDV indiriminin etkisi görülmeyecek

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, gıdada KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ancak etkisinin sınırlı olacağına işaret ederek "Nitekim sevindirici olsa da akaryakıt, doğalgaz, elektrik, hammadde fiyatları düşmedikçe etkisi görülmeyecek bile" dedi.

Muratoğlu, vatandaşın bu indirimi çok fazla hissetmeyeceğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Marketler ilk etapta fiyatlara yansıtacak. İki ay sonra kimse hatırlamayacak.

Dar gelirlinin nefes alacak hali kalmadı. Madem gelir kaybını göze aldın, bordrolu çalışanların gelir vergisini düşür. Ücretlilerin vergilerinde indirim yap. Hem işçiye hem işverene yarasın"

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