Sözcü yazarı Muratoğlu: Adamlar faiz lobisi çıktı, Rıza Baba!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Arka Sokaklar dizisinden alıntı yaparak, Merkez Bankası'nın yeni faiz kararını yorumladı. Muratoğlu, "Adamlar faiz lobisi çıktı, Rıza Baba!" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Yüksek faiz kötü olsa da yapılan yanlışlar Merkez Bankası'nı mecbur bıraktı. Dolar 6.85'de kalsın diye 130 milyar dolar yakınca faiz artırımına mahkum kaldı…Yıl 2020, deneme-yanılma yöntemi ile yönetilen bir ekonomi… Sebebi saray-faiz ilişkisi… Ekonomi dahisi kendisi… Üniversite birinci sınıf öğrencilerinden herhangi birini çevirsen bunlardan çok daha iyi yönetirdi… Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın hakkını verelim. Şu ana kadar hata yapmadı, doğru kararlar aldı. Peki ya sonuçları? Ekonomi iyice durgunlaşacak. İflaslar ardı arkası kesilmeden gelecek. Eskiye dönüş yıllar alacak. Elden gelen bir şey yok… Enflasyonun sebebi faizdir diye iddiaya girdi… Kaybetti. Kaybettirdi…" düşüncesini dile getirdi.

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