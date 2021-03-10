Sözcü yazarı Muratoğlu: 19 yıldır ülkenin yönetim kadrosunda olan kurumlarda görev alan bir kişi haricinde herkes değişti

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, ekonomi yönetimindeki değişimleri hatırlatarak, "İşin enteresan tarafı, 19 yıldır ülkenin yönetim kadrosunda olan kurumlarda görev alan bir kişi haricinde herkes değişti… Yine ekonomi düzelmedi. Daha da kötüye gitti." görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Son birkaç ayda Merkez Bankası Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu başkanları, Borsa İstanbul Genel Müdürü, Varlık Fonu Başkanı… Tamamı kovuldu! İstifa falan o geçin o işleri… Onları o koltuklara oturtan, atamasını yapan belli… Hiçbiri kendi çabasıyla gelmedi. İstifa edebilirler mi? Demokrasi açısından ülkenin Kuzey Kore'den farkı görevden alındıkları halde yaşıyor olmaları… Bir tek Ekonomi Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Aldı ceketini gitti. Kimse kolay demesin… Aynı zamanda aile bireyi… Kimler istifa etmeye çalıştı da edemedi!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İşin enteresan tarafı, 19 yıldır ülkenin yönetim kadrosunda olan kurumlarda görev alan bir kişi haricinde herkes değişti… Yine ekonomi düzelmedi. Daha da kötüye gitti. Dış mihraklardan marketlere, bankalardan esnafa, bürokratlardan çiftçilere… Hepsi mevcut ekonomi tablosundan sorumlu… Bir tek mesul olmayan da kendisi… Bulmuş olabilir miyim nedeni? Ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler demokratik yönetimin hüküm sürüdüğü ülkelerde önem taşır. Bir gece yarısı kanun çıkartıp istediğinizi yaptığınız bir ortamda koltuklarda oturanlar sadece kukladır…"