Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: Sadece yemek yiyip, kira ödeyip, köprüden geçmek için mi geldik dünyaya?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirerek, “Hiçbir yanlış kabul edilmiyor. Dolar artarsa bizim sorunumuz değildir, faizleri artıran lobilerdir, ekonomiye operasyon çekilmektedir. “Biz batırdık” demek yürek işidir! Sanırsın ki; Türkiye mevcut sıkıntılara başka parti döneminde girmiş de bu arkadaşlar kurtarmaya gelmiş” diye yazdı.

Türkiye ekonomisinin belirsiz bir dönemden geçtiğini söyleyen Muratoğlu, şöyle devam etti: “Ona zam, buna vergi, şuna para… Sadece yemek yiyip, kira ödeyip, köprüden geçmek için mi geldik dünyaya? Türkiye'de doğanlar için artık bu böyle galiba! Türkiye ekonomisi yıllardır karanlıkta… Belirsizlik, bilinmezlik söz konusu… Her an sert bir kırılma olabilir. Bu durumdan korkmamak cesaretten değil, olsa olsa cahilliktendir.”

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