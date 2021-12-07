Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: Merkez Bankası Başkanı operasyon mu çekti?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda "faiz indirmeme olasılığı arttı" söylemini değerlendirdi. Muratoğlu "Merkez Bankası Başkanı operasyon mu çekti?" başlıklı yazısında "Yerliye ayrı, yabancıya ayrı neden toplantı yapılır? Yerlilere söylenmeyen bu kritik bilgi neden yabancıya verilir? Bu suç değil midir? Baştan söyleyeyim suç!" diyerek yazısında şunları kaydetti:

"Toplantılar halka açık olsa, herkes bu bilgiye aynı anda ulaşma şansını yakalasa sorun yok ama… Kapalı toplantıda verilen tüyo 'insider trading' denilen 'içeriden öğrenenlerin ticaretine' girer. Operasyon çekiliyordur.

Ülke parasının değerinden sorumlu kişi internet forumlarındaki gibi spekülatif yorumlar yapıyor. Hiçbir piyasa deneyimi olmadığından kuvvetle muhtemel Merkez Bankası Başkanı da bunun ağır cezai yaptırımları olan bir suç teşkil ettiğini bilmiyor.