Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: Kurumlar 'Paranızı Türkiye'ye yatırmanızı tavsiye etmem' diye bağırıyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye'nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit edip görünümünü 'durağan'dan negatif'e çekmesini değerlendirdi.

Bugünkü yazısında “Türkiye'ye para yatırmak “riskli” olmaktan çıktı, “tehlikeli” hale geldi” yazan Muratoğlu, “Kurumlar; “Paranızı Türkiye'ye yatırmanızı tavsiye etmem” diye bağırıyorlar. Fitch raporunda; “Döviz rezervlerinin tüketilmesi, zayıf para politikası güvenilirliği, negatif reel faizler ve güçlü kredi teşvikinin kısmi ateşlemesiyle gelen yüksek cari açık, dış finansman risklerini ağırlaştırdı” yazmış. Hangisi yanlış? Her biri doğru… Peki, daha önce bunlar yok muydu? Vardı, ama durum bu kadar kötü değildi” yorumunu yaptı.

Fitch’in enflasyon yorumuna da değinen Muratoğlu, “Diyor ki; “Verilere göre ‘BB' notuna sahip ülkelerde 2015-2020 yılları arasında ortalama enflasyon yüzde 3.4 oldu ancak Türkiye'de bu oran yüzde 11.7 seviyesinde…” Bir de gerçeğini bilse… İstatistik kurumunun açıkladığı enflasyonu biz bulsak öpüp başımıza koyacağız yeminle…” ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.