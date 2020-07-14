Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: Belki de Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz Allah'ın bir lütfu

Sözcü'nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili eleştirisini, "Belki de Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz Allah'ın bir lütfu… Para olsaydı kazmaya başlamışlardı çoktan" ifadeleriyle belirtti.

"İklim, habitat, ekosistem, flora, fauna, Montrö Sözleşmesi, ulusal güvenlik, kara lojistiği, jeostrateji, deprem falan bunlar da neymiş ki… Neyse ki Türkiye'de para, dünyada bize borç verecek fazla ülke kalmadı" diyen Muratoğlu, "Zira her ülkenin kapısını çaldık. Sadece nasihat aldık! Bir şey deneyelim, hepsiyle dalaşmaya devam edelim. Cumhurbaşkanlığı himayesinde virüs yardım paketleri dağıtmak ne kadar işe yaramış onu görelim!" diye yazdı.

Öte yandan Muratoğlu, "Sonbaharda faturanın tamamı önümüze çıktığında, bırakın kanalı Türkiye çok ciddi para sorunlarıyla karşılaşacak. Belki bu kriz sayesinde İstanbul kurtulacak lakin aynısını ekonomi için söylemek kolay olmayacak!" öngörüsünde bulundu.

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