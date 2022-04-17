Sözcü yazarı: Mülkiye Müfettişi, AKP’li milletvekiliyle yaşadığı tartışma sonucu siyasi baskılara dayanamadı, görevden alınmasını istedi

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan'ın AKP'li bir milletvekiliyle yaşadığı tartışma sonrası siyasi baskıya maruz kaldığını ve görevden alınmasını istediğini yazdı.

Öztürk yazısında, "CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, İçişleri Bakanı'nın cevaplandırması istemiyle 8 Eylül 2021'de soru önergesi verdi. Önergede Giresun'da yaşanan sel felaketinden sonra İl Özel İdare Genel Sekreteri'nin “kum ve çakıl ocaklarının derelerdeki faaliyetlerini kontrol edemediği” gerekçesiyle Hüseyin Taşkın'ın görevden alındığı belirtildi. Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan vekaleten İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirildi." ifadesini kullandı.

Öztürk şunları kaydetti:

"Yeni atanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'nin, Görele-Çanakçı Deresi ve Harşıt Vadisi boyunca işletilen kimi kum-çakıl ocaklarına ilişkin jandarma tarafından düzenlenen tutanaklar doğrultusunda, Maden Kanunu'na göre uyguladığı cezai müeyyide sonucu AKP'li milletvekilinin damadının şirketine yazdırdığı ceza nedeniyle siyasi baskıya maruz kaldı. Aslan, Mülkiye Müfettişliği görevine döndü. Yeni Genel Sekreter'in başarısızlığı sonucu değil, siyasi baskılarla görevden ayrıldı. Nitekim, Kastamonu'da sel felaketi yaşanınca aynı kişi bu kez Kastamonu'yla atandı.

İçişleri Bakanı, Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın'ı, derelerden izinsiz kum-çakıl alınmasına engel olmadığı gerekçesiyle görevden aldı, yerine Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan'ı atadı. Aslan da baskılara dayanamadı, AKP milletvekiliyle yaptığı tartışma sonucu görevden alınmasını istedi. O şimdi Kastamonu İl Özel İdare Genel Sekreteri."