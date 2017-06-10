Sözcü yazarı: MİT'in hazırladığı 'Bylock' raporunda AKP'den şaşırtıcı isimler var

Sözcü yazarı Can Ataklı, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmaların "siyasi kanada uzanmadığı" yolundaki eleştirilerle ilgili olarak dikkati çeken bir iddia ileri sürdü. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) "Bylock kullanıcısı" vekillere ilişkin bir rapor hazırladığını iddia eden Ataklı, "Aklım durdu dersem yalan olmaz. Çünkü çok şaşırtıcı bir kaç ismi gördüm" diye yazdı.

Can Ataklı'nın "İran bizden iki şey istiyor" başlığıyla yayımlanan (10 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önceki gün çok sevdiğim bir dostumun yanına uğradım. Başka konukları da vardı, günün gelişen olayları üzerine sohbetler ettik.

Dostumun konuklarının güvenlikle ilgili birimlerde önemli koltukları işgal eden kişiler olduğunu öğrendim.

Laf lafı açarken söz FETÖ'nün siyasi ayağına geldi. İçlerinden biri cebinden resmi olduğu anlaşılan bir belgenin fotokopisini çıkardı.

“Bunlar” dedi “AKP içinde telefonunda byLock yüklü isimler.”

Ne zamandır sorduğumuz “AKP'de byLockçu milletvekili var mı?” sorusuna sanki gökten düşen bir yanıt gibi bir şey bu.

Hemen atladım tabii, “Alabilir miyim” diye.

“Yok” dedi “sadece gösterebilirim.”

Ve elindeki kâğıdın antetini kapatarak birkaç saniyeliğine gösterdi.

Aklım durdu dersem yalan olmaz. Çünkü çok şaşırtıcı bir kaç ismi gördüm. “Yazsana” diyebilirsiniz. Ama şu anda olmaz.

Çünkü birincisi dostuma ve konuklarının kimliğine ne kadar güvensem de sadece birkaç saniyede beş altı isim gördüğüm bir listenin doğruluğuna o kadar da emin olamam.

İkincisi, gerçekten dudak uçuklatacak isimler var, ortaya bir somut kanıt koyamadan yazmak hukuki sorun yaratabilir.

Ama anladığım böyle bir liste olması kuvvetle muhtemel ve beklenmedik bir anda patlayabilir.