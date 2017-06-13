Sözcü yazarı: MİT'in 'Bylock'çu vekiller' listesinde 61 AKP'li var

Sözcü yazarı Can Ataklı, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmaların "siyasi kanada uzanmadığı" yolundaki eleştirilerle ilgili olarak dikkati çeken bir iddia ileri sürdü. Geçen günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hazırladığı "Bylock'çu milletvekilleri" listesinde AKP'den şaşırtıcı isimlerin bulunduğunu öne süren Ataklı, "O gün yazmayı unuttuğum şey şuydu; o listede tam 61 AKP'li milletvekili olduğunu söylemişlerdi" iddiasını aktardı.

Can Ataklı'nın "Zengin FETÖ’cüler haksız değil" başlığıyla yayımlanan (13 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gördüğüm Bylock'çu milletvekili listesinde 61 isim var

Önceki gün yazdığım yazı tahminimin üzerinde ilgi gördü. MİT'in bylock'çu milletvekili listesini iktidara verdiğini yazmıştım. Listeyi birkaç saniyeliğine gördüğümü içlerinde “dudak uçuklatacak isimler” bulunduğunu belirtmiştim. O gün yazmayı unuttuğum şey şuydu; o listede tam 61 AKP'li milletvekili olduğunu söylemişlerdi.

Yazının yayınlanmasından sonra pek tabii birçok kişi merak içinde “gördüklerinin arasında hatırladığın kimler vardı?” diye soru yağmuruna tuttu.

İsim vermem hukuken mümkün değil. Ama bazı bakanlar olduğunu, şu anda hemen her gün FETÖ aleyhine demeçler veren, tv ekranlarında aslanlar gibi çarpışan isimler de var.

Ancak şunu söylemeliyim; bu isimlerde bylock olması bu kişilerin aktif birer FETÖ teröristi oldukları anlamına gelir mi, şüpheliyim.

Çünkü anladığım kadarıyla bu bylock denilen haberleşme sistemi bir dönem devlet içinde “daha güvenli iletişim aracı” olarak kullanılmış.

Cemaatin en güçlü olduğu dönemlerde AKP'lilerin tamamı hiç sakınmadan bu ekiple iç içeydi. Bu dönemde “aramızda daha rahat haberleşiriz” denilerek birçok milletvekilinin telefonuna bu sistem yüklenmiş olabilir.

Burada hesaplanmayan, anladığım kadarıyla bylock'la hiç ilgisi olmayan Erdoğan'ın “Bylock kullanan darbecidir, teröristtir, haindir” demesi oldu. 2011'de kullanımına son verilen bylock'un kendi telefonlarında da olduğunu unutan AKP'li milletvekilleri “bylock'çular haindir” kervanına katıldılar. Kendilerini Erdoğan'ın yanında konumlandırdıkları için de başlarına bir şey gelmeyeceğini düşündüler.

Oysa teknoloji affetmiyor ve geç de olsa telefonunda bylock olan herkes saptanıyor.

Yakında mahkemelerden “bylock darbeci olmanın kanıtı olamaz” şeklinde kararlar çıkmaya başlarsa bana sürpriz olmaz. Yoksa bu kadar bakan milletvekilini nasıl kurtaracaklar?