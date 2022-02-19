Sözcü yazarı MHP’nin 11 yıl önceki raporunu hatırlattı; “AKP, milli kalkınma modeli yerine uluslararası Pazar olma yolunu tercih etmiştir”

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “elektrik dağıtımının devlet eliyle yapılmasına” ilişkin sözlerini alıntıladığı bugünkü yazısında, MHP’nin 21 Nisan 2011 tarihli “Özelleştirme 8.5 yıl/AKP DÖNEMİ 2003-2011” başlıklı raporunu hatırlattı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 15 Şubat'ta grup toplantısında kurdu, “… 31 Mart 2021 tarihinde, dağıtım şirketlerinin mali konuları, satış ve satın alma işlemlerine ilişkin TEDAŞ'a ait olan denetim yetkisi kaldırılmış, EPDK'ya devredilmiştir. Bize göre bu denetim yetkisi TEDAŞ'a tekraren verilmelidir. 2036 yılında kamuya dönecek olan dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına da müsaade edilmemelidir. Kanaatimizce elektrik dağıtımının devlet eliyle, perakende elektrik faaliyetlerinin de özel sektör kanalıyla yapılması, ilaveten elektriğin üzerindeki vergi yükünün azaltılması maruz kaldığımız sorunları hafifletecektir. Elektriğin hem üretimi, hem iletimi, hem de dağıtımı milli ve stratejik bir konudur” ifadelerini hatırlattı.

Erkin, MHP’nin 11 yıl önce 38 sayfalık “Özelleştirmede 8.5 yıl/AKP dönemi 2003-2011” başlıklı raporundaki tespitlere dikkati çekti. Erkin rapordaki şu satırları aktardı:

“Hükümetin özelleştirme hedefleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Hiçbir stratejiye dayanmadan, ‘ben her şeyi satarım’ mantığıyla hareket etmektedir. Teslimiyetçi hükümetin her alandaki tavizci tutumunun bir sonucunu da özelleştirmede yaşamaktayız. Ülkeye yabancı sermaye getirilmesi adı altında milli varlıklarımızın ucuza kapatılması, peşkeş ve talan ekonomisine hız kazandırılmıştır.

“… Ülke ekonomisi Cumhuriyet kurulduğu günden beri ilk defa bu kadar yüksek oranda yabancı kontrolüne geçmiştir. Özelleştirmeyi, devletin sahip olduğu değerli varlıkları haraçmezat şeklinde ucuza satmak olarak algılayan AKP hükümeti…

“… Özelleştirmelerin blok satış şeklinde yapılarak, halka arz şeklinde uygulanmaması milli varlıklarımızın yabancılara gitmesine sebep oldu. Ancak AKP hükümeti kamuoyunun taleplerini hiçe sayarak, blok satışlara ağırlık vermiştir.

… Böylece hem sermayenin tabana yayılmasını hem de rekabetçi piyasanın oluşmasını engellemiş milli varlıklarımızı yabancılara peşkeş çekmiştir. AKP hükümetlerinin politikaları ile ekonomide yabancı özel sektör tekellerinin oluşması sağlanmıştır.”

Öte yandan Erkin, Cumhur İttifakı kurulmadan önce MHP tarafından yapılan, “… AKP iktidarı özelleştirme yerine yabancılaştırmayı, milli kalkınma modeli yerine uluslararası pazar olma yolunu tercih etmiştir” değerlendirmesini aktardı.

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