Sözcü yazarı: Melih Altınok, "Ben sosyalistim, AKP'nin bu dinci ittifakını desteklemiyorum" demişti

Sözcü yazarı Can Ataklı, Ergenekon ve Balyoz davaları döneminde Sabah yazarı Melih Altınok'un “AKP'nin bu dinci ittifakına nasıl destek veriyorsun?” sorusunu, “Yok Can abi benim desteklediğim yok, ben sosyalist biriyim, bu tavrımı hiç bozmam, her türlü askeri vesayete, imtiyazlara, üstünlerin hukukuna karşı çıkıyorum” diye yanıtladığını iddia etti.

Can Ataklı'nın "Suriyeliler olay çıkara çıkara yerleşiyor" başlığıyla yayımlanan (6 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Melihçim, bir sosyalist olarak 'emperyalizmin sembolünü' savunmak sana yakıştı mı?

Melih Altınok Sabah'ta yazıyor, bir de televizyon programı var. Ergenekon Balyoz davaları döneminde tv ekranlarında sayısız kere karşı karşıya geldik. Altınok ve benzerleri orduyu, aydınları ve muhalefeti sindirme operasyonunun iktidar‐cemaat ortaklığı ile yürütüldüğünü külliyen reddederek bu dini yapılanmayı yere göğe sığdıramazdı.

Bir geceki tartışmada reklam arası verildiğinde “Yahu Melih, çok aklı başında ve bilgili görünüyorsun, bunları nasıl söylüyorsun, AKP'nin bu dinci ittifakına nasıl destek veriyorsun?” diye sorduğumda “Yok Can abi benim desteklediğim yok, ben sosyalist biriyim, bu tavrımı hiç bozmam, her türlü askeri vesayete, imtiyazlara, üstünlerin hukukuna karşı çıkıyorum” demişti.

Gerçi belki de benim tavsiyem üzerine Ankara'dan İstanbul'a taşınınca söylemleri değişti, önceleri gerçekten sosyalist unsurlar da içeren konuşmaları, yazıları bitti AKP ve özellikle Erdoğan'ı şiddetle destekleyen bir Melih Altınok çıktı ortaya.

Dün köşesinde “Can abi” diye hitap ederek beni konu almış. Uçak gemisi ile ilgili twitime Ak trollerin saldırısı oldu ya, Melih Altınok da topa girmiş, aynen şunu yazmış; “Türkiye uçak gemisi yapacağını açıklayınca, şimdilerde Sözcü'nün bulvar gazetesinde yazan Can Ataklı tepkisini hemen koydu:

“3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi. O gemiyi nerede kullanacağız.” Aynen... Masraf!

Hatta bence ortalama yükseltisi 1132 metre olan Anadolu'da savaş uçağına da gerek yok. Bu arada rivayet o ki, dört tarafı denizlerle çevrili olan Birleşik Krallık senin uyarın üzerine tüm uçak gemilerini jilet yapılsın diye tersanelere göndermiş. Kızma gençlere. Kabul et Can abi, böyle mavra malzemesi yüzyılda bir düşüyor önümüze. Böyle komik bir görüş yüzyılda bir ortaya çıkar.”

Güldüm tabii. Altınok gibi akıllı birinin oradaki ince noktayı görmemesini bir yana bırakın kendi kendime “Yahu Melihçim, bir sosyalist olarak uçak gemisinin emperyalizmin bir simgesi olduğunu bilmemen mümkün mü, nasıl savunursun?” demek geldi.