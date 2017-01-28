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Sözcü yazarı Mehmet Türker hayatını kaybetti

Türker, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu

28 Ocak 2017 14:11

Sözcü gazetesi yazarı Mehmet Türker hayatını kaybetti. Türker, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Sözcü'den Türker'in ölümüne ilişkin şu açıklama yayımlandı:

"Sözcü Ailesi olarak yastayız. Gazetemizin kuruluşundan bu yana aramızdaki varlığı ile onur duyduğumuz araştırmacı yazar, usta gazeteci, dik duruşu ve sağduyusu ile örnek insan Mehmet Türker'i bu sabah yitirdik.

Usta gazeteci Mehmet Türker, uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Sözcü Ailesi olarak Mehmet Türker’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz."

Mehmet Türker kimdir?

Mehmet Türker, gazeteciliğe 1962 yılında Gece Postası Gazetesi'nde başladı ve sırasıyla Yeni İstanbul, Yeni Gazete gazetelerinde çeşitli sahalarda muhabir olarak görev yaptı.

Hürriyet, Meydan, Gözcü gazetelerinde yönetici olarak çalıştı. Hürriyet Gazetesi'nde kısa bir muhabirlik döneminden sonra gazetenin 20 yıl boyunca İstihbarat Şefliği ve Haberler Müdürlüğünü yaptı.

Sözcü Gazetesi'nin kuruluşunda yer aldı.

Köşe yazarlığına başladığı Meydan Gazetesi ve Gözcü Gazetesi'nde aynı zamanda Yayın Koordinatörlüğü, Haberler Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1963 yılında ABD'li Prof. Charles Hulten'in Direktörlüğünü yaptığı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Gazetecilik Semineri Sertifika programını tamamlayarak, Burhan Felek ve Prof. Hulten imzalı “Başarı Sertifikası” aldı;

1968 yılında işçi sendikaları başarı ödülüne, 1971 ve 1976 yıllarında haber ve seri röportaj dallarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin başarı ödülüne layık görüldü.

1985 yılında ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Yılın Gazetecisi” seçilerek Onur Belgesi ve Onur Madalyası sahibi oldu.

2012 yılında da İstanbul Gazeteciler Derneği tarafından “Babıali'de 50. Altın Yıl” ödülü verilen Mehmet Türker, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin “2015 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne” lâyık görüldü.

Kasım 2016’da “Yazık ettiler güzelim ülkeye” isimli ilk kitabını yayınladı.

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