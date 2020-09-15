Sözcü yazarı İsmail Saymaz: TCDD, Çuf Çuf'u ile övünürken, demiryollarında çalışan işçiler kavun-karpuz taşınır gibi sabah mesaisine götürülüyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıkladığı yerli ve milli scooter 'Çuf Çuf' projesini köşesine taşıdı. Saymaz, "TCDD, Çuf Çuf'u ile övünürken, demiryollarında çalışan işçiler kavun-karpuz taşınır gibi sabah mesaisine götürülüyor" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önceki gün buluştuğu gazetecilere sır gibi sakladığı bir müjdeyi açıkladı: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde yerli ve milli scooter üretimi için düğmeye basıldı. Karaismailoğlu'nun verdiği bilgiye göre bu ‘scooter'lar tren garlarında hizmet verecek. Trenden inen yolcular scooter kiralayarak, şehir içinde seyahate devam edebilecek. Devletin scooter'ına gayet yerli ve milli bir isim konulmuş: Çuf Çuf! Kabul ediyorum; beş yıl önce şatafatlı bir şekilde tanıtılıp seçimden sonra sümenaltı edilen yerli uçak projesi kadar heyecan verici değil. Belki yerli araba kadar göğüs kabartmıyor. Fakat şu ismiyle bile insanın içini ısıtmaya yetiyor!" görüşünü savundu.

Saymaz, "TCDD, Çuf Çuf'u ile övünürken, demiryollarında çalışan işçiler kavun-karpuz taşınır gibi sabah mesaisine götürülüyor. Çuf Çuf için hazırlanan yönetmelikte, güvenlik açısından azami hız sınırı 18 kilometre olarak belirlenirken, Divriği'de kazaya karışan yol bakım aracının hız göstergesi beş aydır onarılmıyor. Çuf Çuf'ta kask zorunlu tutulurken, scooter'dan daha ucuz olan bir telsiz, taşeron işçiye çok görülüyor. Çorlu'dan Divriği'ye kadar bizi bu 'sükseli' sorumsuzluk öldürüyor." ifadesini kullandı.

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