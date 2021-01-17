Sözcü yazarı İsmail Saymaz: Muhalefet can tehdidi altında

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "Türkiye, her geçen gün sözde demokrasi diye anılacak şekilde üçüncü dünya ülkesine dönüşüyor." görüşünü savundu. Saymaz, muhalefete yönelik saldırıları hatırlatarak, muhalefetin can tehdidi altında olduğunu belirtti.

Saymaz yazısında, "Düşünün, önceki gün Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı ve sopalı beş kişi tarafından dövüldü. Yeniçağ yazarı Orhan Uğurluoğlu aracına binerken, Avukat Afşin Hatipoğlu bürosuna girerken saldırıya uğradı. Üç mağdurun ortak noktası, MHP'yi eleştirmiş olmaları… Yalnızca Kılıçdaroğlu'nun yaşadıkları, muhalefet etmek için adeta ölümü göze almak gerektiğini kanıtlıyor. PKK'nın suikast girişiminde bulunduğu tek lider olan, biricik evladını bedelli imkanı varken uzun dönem askerlik görevine gönderen Kılıçdaroğlu, iktidarın hamaset yoluyla delirttiği güruh tarafından Ankara'nın Çubuk İlçesi'ndeki şehit cenazesinde linç girişimine uğradı. Sığındığı ev yakılmak istendi. Saldırgan Osman Sarıgün, AK Parti üyesi çıktı. İnek hırsızlığından sabıkalı Osman'ı bir tek omuzlarına almadıkları kaldı. Kılıçdaroğlu'nun önüne bir diğer şehit cenazesinde namazı beklerken mermi bırakıldı." ifadesini kullandı.

Saymaz, "Ankara'dan İstanbul'a yürürken IŞİD tarafından bombayla öldürülmek istendi. Mafya lideri Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edildi. Başkentin göbeğinde bunlar yaşanırken… İstanbul'da Akşener'in evi basıldı. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, gece yarısı sokak ortasında dövüldü. Muhalefetin can tehdidi yaşadığı, basının susturulduğu ve yargının bağımlı kılındığı bir ülkede sözde demokrasi, sonuç değildir, bilinçli bir tercihtir." düşüncesini dile getirdi.