Sözcü yazarı İsmail Saymaz: Bakan Pakdemirli'nin tarımda neden olduğu enkaz yerli yerinde duruyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İzmir'deki depremdeki tutumunu yazdı.

Enkaz çalışmalarına değinen Saymaz, "Ekrana Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli giriyor. Görevlide telefonu çekip alıyor ve ardından yüzünü kameralara dönüyor. Birkaç adım uzağındaki danışmanı cep telefonuyla kaydediyor. Pakdemirli'nin arama kurtarmada ne denli yetkin olduğunu göstermesi açısından ele geçmez bir fırsat bu. Türkiye; deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik gibi, on parmağında on marifet bulunan Pakdemirli'yi mutlaka yakından tanımalı.

Pakdemirli, 27 Eylül 2018'de İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nde zeytinyağı ve zeytin rekolte tahmini toplantısında, “Yunan adalarına gidip Girit yağı alıyorum. Kahvaltıda yiyorum ve mutlu oluyorum” dedi. Zeytincilerin kalbine inmişken… Bi de Afrin'den Türkiye'ye 600 ton kaçak zeytin getirildiği ortaya çıktı.

Bu arada, kırmızı et fiyatı aldı yürüdü. Pakdemirli, balık tüketimini teşvik için “Balık Ankara'da Yenir” festivaline katıldı. İlk cümlesinde, “Size en büyük balıkçının selamını getirdim. O da Cumhurbaşkanımız Erdoğan” dedi.

Et fiyatından yakınanlara, diyetisyenliğini konuşturarak, “Kırkına kadar kuzu, kırkındandan sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor. Et yerine balık tüketelim” diye ekledi.

Et ve Süt Kurumu'nun ihalesiz et aldığı ortaya çıktı. Fox TV muhabiri bu iddiayı sorunca, “Ivır zıvır şeylerle devletin saygınlığını yitirmeye çalışlıyorsunuz. Yaptığınız gazetecilik değil, maskaralık” dedi.

Ertesi hafta Fox TV ekibi toplantıdan atıldı" ifadelerini kullandı.

