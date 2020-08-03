Sözcü yazarı: İş dünyası baz gelişmelerden rahatsız, artık konuşmaya başladı

Yerli otomobil almak isteyen müşterilere sağlanan teşvikli kredi programı 6 büyük yerli üreticinin programdan çıkartılması bahane gösterilerek sonlandırıldığını ifade eden Sözcü yazarı Emre Özpeynirci, "kamu bankaları, “Programı sonlandırdık” demek yerine, 6 firmanın fiyat artışı yapmalarını bahane göstererek, sorumluluğu bu yerli üretici firmaların üzerine atmayı tercih ettiler" dedi.

Hyundai'nin Türkiye ortağı olan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar'ın geçen hafta BloombergHT'ye konuya ilişkin yaptığı açıklamasını hatırlatan Özpeynirci, öte yandan sektör yetkililerinin "kamu bankalarının fonlarının bitmiş olması sebebiyle böyle bir bahaneye başvurduğunu, fiyat artışlarının kur artışlarından kaynaklandığını, otomobil fiyatlarının son 3-5 sene içindeki TL fiyatlarını Euro'ya çevirdiğinizde fiyatların Euro ile paralel seyrettiği" iddiasını gündeme getirdi.

Konuyu araştırdığını ve araçların son 3-5 yıllık Euro fiyatlarının gerçekten de aynı seviyelerde seyrettiğini gördüğünü ifade eden Özpeynirci, şunları kaydetti:

"Yani kamu bankaları programı sessiz sedasız durdurup, konuyu kapatabilecekken, özellikle de üretimleriyle ekonomiyi sırtlayan 6 büyük otomotiv firmasını suçlayıcı, adres gösterici bu tavırları anlaşılır gibi değil. Sonuçta turizm gelirlerinin bile ciddi şekilde düştüğü bir ortamda hâlâ en yüksek ihracat gelirini sağlayan bir sektöre böylesine suçlayıcı ve adres gösterir bir yaklaşımın haksızlık olduğunu düşünüyorum.

Düşünün Ali Kibar gibi birçok alanda yatırımları olan bir holding patronu bile böyle tepkiler veriyorsa, iş dünyasının bazı gelişmelerden rahatsız olduğunu, artık konuşmaya başladıklarını görmek ve bu sese dikkatle kulak vermek gerektiğini söylemek yerinde olur."

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