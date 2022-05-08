Sözcü yazarı: İmamoğlu'nun Erdoğan'dan bir eksiği, geride kalır bir yanı yok!

Sözcü yazarı Necati Doğru, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunda bazı gazetecileri VIP araca almasını eleştirdi. “Tayyip Erdoğan'ın uçağında yaptığının aynısını Ekrem İmamoğlu otobüsünde yeniden şekillendirdi” diyen Doğru, “Otobüste orta yerde bir masada Ekrem İmamoğlu oturuyor ve o bilinen tandık parlatma gazetecileri başkanın arkasında ve önünde fincancı katırı gibi dizilmişler. Fotoğraf yayınlandı. Görsün Türkiye! İşte: Yeni Lider. İmamoğlu'nun Erdoğan'dan bir eksiği, geride kalır bir yanı yok(!)” ifadelerini kullandı.

Doğru sözlerine şöyle devam etti:

“Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduysa Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı olur. Rize otobüsünün topluma, parti liderlerine duyurmak istediği mesaj buydu. Nitekim daha önce Tayyip Erdoğan'ın uçağına binen parlatma gazetecileri, bu kez İmamoğlu'nun otobüsüne binince “gördüm ki, Ekrem İmamoğlu vücudunun her hücresiyle Cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyor” diye yazdılar. Tamam da! Türkiye, yeni bir Tayyip Erdoğan aramıyor ki…”

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