Sözcü yazarı: İktidara her türlü eleştiri yapılabilir ama bunu insan hayatı/intiharlar üzerinden yapmak, nedenselliği olsa da, bana ahlâki gelmiyor

Sözcü yazarı Soner Yalçın, bugünkü yazısında son haftalarda artan intiharları değerlendirdi.

“Türkiye'de ‘fakr u zaruret/ fakirlik’ nedenli intiharlar artıyor. Peki… Bu haberleri vermek toplumda ‘Werther etkisine’ neden oluyor mu?” diye soran Yalçın, “Evet, bence maalesef oluyor!” diyerek de kendi sorusuna yanıt verdi. Star TV haber müdürüyken intihar haberlerini pek vermediklerini, çünkü haber yaptıkça Boğaz Köprüsü’nden atlamanın bir salgın haline geldiğini ifade eden Yalçın, devamında şunları kaydetti:

İktidara her türlü eleştiri yapılabilir ama bunu insan hayatı/intiharlar üzerinden yapmak -nedenselliği olsa da- bana ahlâki gelmiyor. Keza: Tıpkı -Nevil Seval'in intiharı gibi- hakikati çarpıtıp tuhaf gerekçeler uydurmak da saçmadır. Gazeteciler sosyal sorumluluk görevini yerine getirip, intihar haberlerine titizlikle yaklaşmalıdır…

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