Sözcü yazarı: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için siyaseten son düdük çaldı, futbolda her şey hatırlanır

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının son dakikalarında ve hatta maç bittikten sonra Kadıköy’de “Damat istifa” tezahüratı yapıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanı'nın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için siyaseten son düdük çaldı. Yazılmamış kuraldır; futbolda her şey hatırlanır.” düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, “Ülke ekonomisini yöneteceğine futbolu dizayn etmeye kalktı… İyilik yapayım derken Trabzonspor'u da yaktı! Yahu ülkenin ekonomisinden sorumlu bakan gitti, şampiyonluğa giden takımın teknik direktörü Ünal Karaman'ı değiştirdi. Bu kadar futbolun içerisinde kendisi! Takım tutar gibi parti tutan insanların yaşadığı bir ülkede toplumdan o kadar uzaktı ki, konuşmasının nereye varacağından en ufak bir fikri de yoktu!” görüşünü savundu.

Muratoğlu, “Ekonomi kötü gidiyor, asgari ücret yetmiyor, millet aç dolaşıyor, işsiz kendini yakıyor diye çıkıp protesto yürüyüşü yapalım, slogan atalım desen 20 kişi toplayamazsın. Gidip de futbola karışmaya çalışırsan yüzbinleri aleyhinde bağırtır, eline yüzüne bulaştırırsın.” ifadesini kullandı.

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