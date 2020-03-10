Sözcü yazarı: Eski bakan Beşir Atalay ve eski AYM Başkanı Haşim Kılıç Babacan'ın partisinde niçin yok?

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, eski bakan Ali Babacan'ın partisi Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Kurucular Kurulu'nda eski bakan Beşir Atalay ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Kurucular Kurulu listesinde yer almamasına dikkati çekti.

Öztürk, "Anayasa Mahkemesi üyeliği ve yıllarca başkanlığı görevinde bulunan Haşim Kılıç'ın da Babacan'ın partisinde yer alacağı bekleniyordu. Ama liste açıklandığında Kılıç'ın bulunmadığını gördük. Gelişmeleri bilenler için bu durum yadırganmadı. Çünkü Kılıç başından beri partide kurucu olabilmek için 'Kadroyu, tüzüğü, programı görmem lazım. İçime sinerse destek olurum' diyordu. Ali Babacan, bizzat Haşim Kılıç'la görüştü ve kurucu olmaya ikna etmeye çalıştı. Ancak, sonuçta Haşim Kılıç davet için teşekkür etti ve şimdilik partide yer almayacağını söyledi. Güçlü bir akım çıkması lazım. Açıkçası bütün kesimleri çatısında toplayacak güçlü bir akım da yok. İnsanların umutsuzlukları halen devam ediyor. Mevcut hükümetin icraatlarından mutsuz olanların, büyük beklentileri vardı. AKP, muhafazakâr kesimin iradesini elinde tutmaya devam ederse, yeni siyasi partilerin de işi zor demektir." görüşünü savundu.

Öztürk, "Beşir Atalay'ın yeni siyasi partide yer almaması da yadırgandı. Ama Atalay'ın uzun süre önce Ali Babacan'a, aktif siyasette yer almayacağını söylediğini öğrenmiştim. Bu konuda kendisine göre bazı gerekçeleri de var. Atalay, siyasetten çok bir vakıf çalışmasına yoğunlaşmış durumda. AKP, kendi içinden doğan siyasi partilere karşı çok acımasız davranıyor ve bu konuda iktidar gücünü de kullanıyor. Geçen cumartesi günü Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nin Konya il binasının açılışı vardı. Valilik bir karar aldı, araç konvoylarını yasakladı. Diyoruz ya, yasaklarla mücadele eden AKP yasakçı oldu. Hem de düğün konvoylarını bile yasaklayacak kadar…" ifadesini kullandı.

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