Sözcü yazarı Erkin: Yeni Şafak gazetesinin şubat ayındaki kripto para haberi üzerine bir denetleme yapıldı mı?

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Yeni şafak gazetesinin PKK ve FETÖ’nün ‘kripto para' üzerinden finansman sağladığını, parayı istedikleri yerlere transfer ettiklerine ilişkin haberini hatırlatarak, “Bu haber üzerine bir denetleme yapıldı mı?” diye sordu.

Erkin söz konusu haberde geçen şu ifadelere yer verdi:

“… Kripto para piyasası denetlenmediği için kara para aklanırken, teröre de finansman sağlanıyor. Soğuk cüzdanlar, kullanılan yöntemlerden biri. Parasını aklamak isteyen kişi elindeki nakdi, kripto para ofisine götürüyor. Soğuk cüzdanda kripto parayı alıyor ve elindeki nakdi soğuk cüzdanın eski sahibine bırakıyor. Bu para istenilen yere transfer ediliyor.”

Erkin yazısının devamında da Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in yaklaşık milyar dolar ile yurt dışına kaçmasını hatırlatarak, “Şirkete operasyonlar yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 29 Nisan'da şu ana kadar tespit edilen rakamın 108 milyon dolarlık bir portföy olduğuna işaret etti. Peki Thodex ya da diğer kripto vurgunlar ya da ‘para transferleri' bitti mi?” sorusunu yöneltti.

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