T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü yazarı Erkin: Erdoğan'ın hesabı 50+1 ve Milli Görüş'e ihtiyacı var!

Nedim Urhan - Erdoğan

22 Ocak 2021 09:39

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü kameralardan uzak bir şekilde  Doç. Dr. Nedim Urhan'ı ziyaret etmesine ilişkin olarak, "Erdoğan'ın hesabı 50+1 ve Milli Görüş'e ihtiyacı var!" yorumunu yaptı. 

Erkin yazısında, "Bugün Erdoğan'ın hesabı 50+1 ve Milli Görüş'e ihtiyacı var! Muhafazakar kesimdeki CHP karşıtlığını en iyi anlatan kanaat önderleriyle hareket etmek istiyor! Kürt muhafazakarların oyunu DEVA'ya, Gelecek Partisi'ne kaptırmamak için yine ‘Milli Görüş' diyor." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Abdulkadir Selvi:  Erdoğan cumartesi günü kameralardan uzak bir ziyarette bulundu, bu ziyaretin siyasi bir yönü de var

 

ETİKETLER

Sözcü gazetesi yazarıAytunç ErkinErdoğan50+1Milli Görüşziyaret
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24