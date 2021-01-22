Sözcü yazarı Erkin: Erdoğan'ın hesabı 50+1 ve Milli Görüş'e ihtiyacı var!

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü kameralardan uzak bir şekilde Doç. Dr. Nedim Urhan'ı ziyaret etmesine ilişkin olarak, "Erdoğan'ın hesabı 50+1 ve Milli Görüş'e ihtiyacı var!" yorumunu yaptı.

Erkin yazısında, "Bugün Erdoğan'ın hesabı 50+1 ve Milli Görüş'e ihtiyacı var! Muhafazakar kesimdeki CHP karşıtlığını en iyi anlatan kanaat önderleriyle hareket etmek istiyor! Kürt muhafazakarların oyunu DEVA'ya, Gelecek Partisi'ne kaptırmamak için yine ‘Milli Görüş' diyor." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Abdulkadir Selvi: Erdoğan cumartesi günü kameralardan uzak bir ziyarette bulundu, bu ziyaretin siyasi bir yönü de var