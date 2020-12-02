Sözcü yazarı Erkin: Balyoz kumpasından beraat eden Org. Saygun’u ve Erdoğan’ın dünürünü kurtaran doktora kimler operasyon yaptı?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, 11 Şubat 2017’de Balyoz kumpasından beraat eden Org. Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun’un düğünündeki konuklarına dikkat çekerek, “Birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar… Diğeri de Prof. Dr. İhsan Bakır… Bakır, Org. Saygun ve dünür Bayraktar'ı ameliyat edip hayata tutunmalarını sağlamıştı… Aynı doktor, 15 Temmuz'dan sonra KHK ile ihraç edildi!” ifadesini kullandı.

Erkin, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun “Metastaz 2: CENDERE” kitabından bugünkü köşesinde alıntı yaptı.

Erkin, “Bir dönem FETÖ'cülerin hedefi olup hapis yatan Saygun… Saygun'un 'devirmekle' suçlandığı Erdoğan'ın dünürü Bayraktar… Ve o iki ismi hayata döndüren, FETÖ şüphelisi Bakır bir aradaydı. Yakın Türkiye tarihinin en çarpıcı anlarından biriydi yaşanan. Ve o buluşmadan yaklaşık 1,5 ay sonra… Resmi Gazete'de bir iade kararnamesi yayımlandı. Buna göre; daha önce yayımlanan KHK'lar ile kamudan ihraç edilen 416 personel görevlerine iade edildi. İşte o listenin 27'nci sırasında bir profesör vardı. İhsan Bakır görevine iade edilmişti. Hep kötü bitecek değil ya. Devlet 'yanlış yaptık' deyip aldığı karardan geri dönüyordu. Çünkü… ‘Kripto FETÖ'cüler, Prof. İhsan Bakır'ı hedef almıştı!" ifadesini kullandı.

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