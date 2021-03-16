Sözcü yazarı Erkin: Bahçeli, 2014 yılında Erdoğan’a, "Evinin önünde Andımız'ı okutmazsam, bunların alayının hesabını sormazsam namerdim" demişti

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2 Mart 2014'te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, "Bir gün iktidardan ayrıldığın dönemde, MHP'ye iktidar nasip olursa, nerede ikamet edersen et onun 25-30 metre karşısına 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazmazsam, okula giden çocuklara, evinin önünde Andımız'ı okutmazsam, bunların alayının hesabını sormazsam namerdim" açıklamasını yaptığını hatırlattı. Erkin, "Bugün ne değişti" diye sordu.

Erkin yazısında, "8 Ekim 2013'te Erdoğan, AKP Grubu'nda şu cümleleri kurdu: '… 1930'larda Hitler ve Stalin gibi toplumu formatlamak için bu tür uygulamalar yapılıyordu. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde çocukların içtimaya dizildiği, ırkçı sloganlar okunan metinler göremezsiniz. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. balı yersen ağız tatlanır, Türküm demekle Türk olunmaz. Doğruyum demekle çalışkan olunmaz. İnsan ailesinden öğretmenlerinden çevresinden aldığı eğitimle bir takım değerlere sahip olur. Çalışkanlığı bir kenara bırakıp borca, işsizliğe mahkum ettiler. Andımız lafın ötesine geçseydi en başta CHP ve MHP Türkiye'ye bu kadar ağır bedeller ödetmezdi…' Erdoğan, liberaller, HDP, cemaat (Fetullah) o günlerde 'Kemalist Devrim'i böyle eleştiriyordu. Ya MHP? Tarih 2 Mart 2014... Bahçeli, Manisa'da şu cümleleri kurdu: Bir gün iktidardan ayrıldığın dönemde, MHP'ye iktidar nasip olursa, nerede ikamet edersen et onun 25-30 metre karşısına 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazmazsam, okula giden çocuklara, evinin önünde Andımız'ı okutmazsam, bunların alayının hesabını sormazsam namerdim…' Bugün ne değişti?" ifadesini kullandı.