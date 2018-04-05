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Sözcü yazarı: Erdoğan'a çakmanın kamuoyunda bir getirisi yok

"Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la baş edemez"

05 Nisan 2018 13:24

Sözcü yazarı Can Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakareti beceremeyeceğini, bel altına inemeyeceğini, yalan söyleyemeyeceğini ve şovenizme kayamayacağını belirterek "Ne yazık ki siyaset de üretemiyorlar işte" dedi. 

Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Hatay'daki sınır birliklerini ziyaretinde eşlik eden sanatçılara tepki göstermesini eleştiren Ataklı, "Kılıçdaroğlu Erdoğan’la baş edemez" başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"O olay nedeniyle sanatçılara ve üzerinden Erdoğan’a vurmak yerine, “TSK gerçekten peygamber ocağı olsa arife günü kan döker miydi?” “Diyorlar ki devlete katil deme, olur seri katil.” “Devlet JİTEM’e katil desin Kürtler’den de PKK’ya terör örgütü demelerini bekleyelim” yazan tweetler atan bir kadın trolün başta genelkurmay başkanı olmak üzere yüksek rütbeli subaylarla fotoğraf çektirmesini eleştirebilirdi. Erdoğan’a “çakmanın” kamuoyunda bir getirisi yok.

 

 

 

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