Sözcü yazarı Emin Çölaşan: Yazı tura atın, kim kazanırsa o başkan olsun

Sözcü yazarı Emin Çöalaşan, ABD başkanlık seçiminde yarışan Trump ve Biden'a çağrı yaparak "Böyle seçim sistemi mi olur! Her şey karışmış, birbirine girmiş… Dört gün geçti, ikiniz dahil bu işin nereye varacağını, kimin başkan seçileceğini bilen hiç kimse yok" ifadelerini kullandı.

Çölaşan delege sisteminin Türkiye'de kullanım şekline değinerek "Bakın kardeşlerim, delege oylarını ayarlamak zor değildir. Siz daha çok toysunuz! Delegeleri önceden ayarlayacaktınız. Bu işin belli kuralları var… Seçildiğiniz takdirde delegelerin yakınlarını işe sokacağınızı vaat edeceksiniz. Onlara ve yakınlarına ihale verip köşeyi döndüreceğinizi söyleyeceksiniz. Şunun şurasında ulaşmanız gereken rakam 538!..

Sayın ve çok muhterem Biden ve Trump, sizin bu delege ayarlama işlerinde çok acemi, çok toy olduğunuz anlaşılıyor. Dedim ya, önce delege ayarlamayı öğreneceksiniz kardeşlerim! Türkiye'de bu işin mektebi var, biz bu okuldan nice mezunlar verdik! Bizim buralara gelseydiniz ikinize de öğretirdik… Delege ayarlama, milletvekili ayarlayıp partisinden istifa ettirme, hepsi bizde var. Geçmişimiz bunlarla dolu. Yeter ki kesenin ağzını açıp gerekeni yapmayı bilin" dedi.

Seçimin nasıl sona ereceğinin ise şöyle anlattı: "Bir fikrim var… Boş işlerle uğraşıp zaman yitirmeyin.

Gerekirse yazı tura atın, kim kazanırsa o başkan olsun. En pratik ve en hızlı çözüm bence budur. Bir ABD başkanlığı uğruna birbirinizi daha fazla kırmayın, dünyayı başkansız bırakmayın çocuklar…"





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