Sözcü yazarı Emin Çölaşan: Öyle bir durumdayız ki, aşağı tükürsek sakal yukarı tükürsek bıyık!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde olumuz etkilenen turizm sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa ülkelerinin Türkiye için kapılarını açmadığını hatırlatan Çölaşan, açılması durumunda virüsün yayılım göstereceğini de belirterek, "Öyle bir durumdayız ki, aşağı tükürsek sakal yukarı tükürsek bıyık!" ifadesini kullandı.

Turizmcilerin, "Turistler gelsin, bizi kurtarsınlar… Salgın, virüs, korona falan bizim için hiç fark etmez!" dediğini ifade eden Çölaşan, "Yani salgının daha beter yayılması falan hiç önemli değil. Bize para lâzım para!" diye yazdı.

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