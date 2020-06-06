Sözcü yazarı Emin Çölaşan'dan Danıştay'ın cuma namazı mesajına tepki: Yargı ne hale geldi!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Danıştay tarafından yapılan cuma namazı mesajına tepki göstererek, “Yargının ne hale geldiğinin, ne hallere düşürüldüğünün, nelerle uğraştığının küçük, kısa ama çok anlamlı bir örneği” dedi.

Çölaşan, Danıştay’dan gelen, “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bildirimi üzerine bugün mescidimizde cuma namazı kılınacak olup, sosyal mesafe kuralı gereğince, belirlenen yerler dışında cemaat alınmayacaktır. Danıştay Başkanlığı” mesajına köşesinde yer vererek duruma tepki gösterdi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.