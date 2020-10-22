Sözcü yazarı Dündar: Utanç verici bir Türkiye gerçeği;  bebek maması hırsızlığı da rekor düzeye çıktı!

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, 2018 yılında bebek mamalarının fiyatlarıyla ilgili bir yazısını anımsatarak,"Aradan 2.5 yılı aşkın bir süre geçti… Bebek maması hırsızlığı da rekor düzeye çıktı!" düşüncesini dile getirdi.

Dündar, "Aradan 2.5 yılı aşkın bir süre geçti…Mama fiyatları durmadığı gibi, dokunanın elini yakacak kadar arttı. Bebek maması hırsızlığı da rekor düzeye çıktı!.. Koronavirüs'le mücadele sürecinde ekonomik krizin derinleşmesi ve döviz kurlarına paralel olarak ithal ürünlere sürekli fiyat artışı yapılması üzerine, CHP'nin çalışkan isimlerinden TBMM Başkanvekili, Ankara Milletvekili Levent Gök yeniden devreye girdi ve bu kez, Meclis'e bir yasa önerisi getirdi. Gök bu öneriyle; Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını ve bebek maması ile bezlerinden Katma Değer Vergisi alınmamasını talep etti." ifadesini kullandı.

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