Sözcü yazarı Dündar: Sağlık Bakanı Koca’nın başına gökten bir elma düştü!

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında, Kavacık Kavşağı olarak bilinen yerde, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 256 bin metrekarelik arazinin Millî Emlak’a devredilmesini yazdı. Dündar, "Sağlık Bakanı Koca’nın başına gökten bir elma düştü! Zira bütün olup bitenler, onun kurucu başkanı olduğu 'Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı'na ait paralı eğitim veren Medipol Üniversitesi için gerçekleşmiş!" ifadesini kullandı.

Dündar yazısında şunları kaydetti:

"Milli Emlak'a devir işlemi tamamlanınca, o tarihe kadar imar izni bulunmayan, yani çivi bile çakılamayan bu yer için, “üst kullanım hakkı'' ihalesi yapılmış! Her ne hikmetse ihaleye sadece bir vakıf katılmış!

Başka talip olmayınca da (!) 'gerdanlık' görünümlü arsa, 1 milyon lira civarında bir bedelle 49 yıllığına bu vakfa kiralanmış! İşlem tamamlanır tamamlanmaz tüm imar planı değişiklikleri müthiş bir hızla peş peşe gelmiş. Ayrıca kamunun arsası, birkaç ay gibi kısa bir sürede “Özel Eğitim Tesisleri Alanı'' haline getirilivermiş!.. Bu düzenlemeler kapsamında daha önce çivi bile çaktırılmayan yere, kot farklarının da getireceği bodrum katı avantajlarıyla 10 kata kadar inşaat izni çıkarılıvermiş!..

Beykoz İlçesi'nin büyük bölümü doğal sit alanı olduğundan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı önem taşıyormuş. Kurul'dan gereken imzalar da alınınca, projenin önünde hiçbir engel kalmamış!.. Arsaya 49 yıllığına sahip olan vakıf, jet hızıyla inşaata başlamış. Öyle ki, Büyükşehir Belediyesi'nin vermesi gereken ruhsat ve proje onayı bile arkadan gelmiş!..Masalların bitiminde “Gökten üç elma düştü…” diye başlayan bir bölüm vardır ya, bizim masalımızda elmalardan üçü de kimin başına düşmüş biliyor musunuz? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın!.. Zira bütün olup bitenler, onun kurucu başkanı olduğu “Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı”na ait paralı eğitim veren Medipol Üniversitesi için gerçekleşmiş!"