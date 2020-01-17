Sözcü yazarı Dündar: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her şeyi var Adnan Kahveci’si yok

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı çekinmeden doğruları söyleyebilecek birinin olmadığını yazdı. Dündar, Turgut Özal’ın iktidarının ilk yıllarında proje üreten ve yanlışlarını çekinmeden söyleyen 'Adnan Kahveci’nin var olduğunu dile getirdi.

Dündar, “Kahveci para pul peşinde koşmayan, haksız kazanca el sürmeyen, parlak bir eğitim geçmişi olan gerçek bir vatanseverdi. Çok zeki, yaratıcı ama aynı zamanda çok da çalışkandı. IQ'su hayli yüksekti. Zihninde aynı anda birkaç farklı işlemi hatasız yapabilme yeteneğine sahipti. Bu özellikleriyle sayısız proje üretmişti. Hırsızlara, yolsuzluk yapanlara, hortumculara ve kamu kaynaklarını yağmalayanlara karşı amansız bir mücadele sergiliyordu. Bu çıkar lobisi, zamanla Özal'la Kahveci'nin arasına girdi ve ilişkiyi soğutmayı başardı” görüşünü savundu.

Dündar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarayları, uçakları, danışman ordusu, medyada yaptıklarını yere göğe sığdıramayan yandaş kalemleri, gözüne girebilmek için doğru yanlış ayrımı yapmadan her sözünü alkışlayan bilim (!) insanları, çeşitli beklentilerle çevresini kuşatmış yağcıları, yalakaları, şakşakçıları var!..

Ama hiçbiri çıkıp da kendisine ‘Efendim, bu Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçelim. Çünkü her 5 kişiden sadece biri bunu destekliyor’ diyemiyor. Sahi, Erdoğan'ın her şeyi var da yüzüne karşı doğruları çekinmeden söyleyebilecek bir Adnan Kahveci'si yok!..” İfadesini kullandı.

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