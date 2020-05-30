Sözcü yazarı: Doğrusu, milletvekillerinin kişisel çıkarlar için parti değiştirmesini ciddi bir etik sorun olarak görüyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun demokrasi için yeni kurulan DEVA ile Gelecek Partilerinin Meclis’te yer alabilmeleri için İyi Parti’ye yapıldığı gibi ‘demokrasi’ adına milletvekili desteğinde bulunulabileceğini söylemesi Cumhur İttifakı’nı harekete geçirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önerisiyle AKP, milletvekili transferini engellemek adına Siyasi Partiler Yasası’nda düzenleme yapılmasını gündemine aldı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, konuyla ilgili, “Doğrusu, milletvekillerinin kişisel çıkarlar için parti değiştirmesini ciddi bir etik sorun olarak görüyorum” görüşünü ifade etti.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, sözlerinin devamında da, “Ancak partisinin uygulamalarına tahammül edemeyen milletvekillerinin istifa hakkını da son derece doğal buluyorum” diye yazdı.

Söz konusu konuyu bir AKP yöneticisine sorduğunu söyleyen Zeyrek, aldığı şu yanıtı aktardı:

“DEVA Partisi'ne 60 AK Parti milletvekili geçecekmiş. Bu düzenleme bu nedenle yapılacakmış. Bu yalan propagandayı haklı çıkarmamak için dahi bu düzenlemeye sıcak bakmayız.”

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