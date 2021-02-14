Sözcü yazarı Doğru: YÖK Başkanı, Melih Bulu'yu korumaya mı aldı?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Prof. Dr. Melih Bulu'nun 'aşırma yaparak doktor olduğu' da iddia edilmişti ve ne hikmetse bu ayıplı aşırmanın üzerine ne YÖK, ne Cumhurbaşkanlığı, ne muhalefet ve ne de Boğaziçi Üniversitesi'nin bizzat kendisi gitmedi. YÖK Başkanı, Melih Bulu'yu mu korumaya aldı?" diye sordu.

Doğru yazısında, "Melih Bulu aşırdı mı? Başta YÖK'ün ve onun başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın 'soruşturma- inceleme- araştırma- gerçeği arama' başlatması ve varsa bir aşırma 'Melih Bulu'yu adalet önüne çıkararak' 6 aydan 2 yıla kadar hapisle yargılanması sürecine kapı açması gerekirdi. YÖK görevini yapmış olur, aşırma varsa Boğaziçi'ni korumuş, aşırma yoksa Melih Bulu'yu lekeli olmaktan kurtarmış olurdu." görüşünü savundu.

Doğru, "YÖK niçin bekliyor? YÖK'ün sitesinde Melih Bulu'nun doktora tezine erişimi de engelledi. Neden? YÖK Başkanı, Melih Bulu'yu mu korumaya aldı, yoksa onu rektör olarak atayan Cumhurbaşkanı'nın kararını mı?" ifadesini kullandı.