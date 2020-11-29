Sözcü yazarı Doğru: Türkiye, mülk alan değil mülk veren ‘Tersten Yeni Osmanlı’ durumuna sokuldu

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a devredilmesine ilişkin olarak, "Türkiye, mülk alan değil mülk veren ‘Tersten Yeni Osmanlı’ durumuna sokuldu" yorumunu yaptı.

Doğru, "Katar örneğinde görüp yaşadığımız gibi bu yeni Osmanlılık durumu Türkiye'yi mülk alan değil mülk veren 'Tersten Yeni Osmanlı' durumuna soktu. Katar Şeyhi ile Türkiye Cumhurbaşkanı tıpkı Osmanlı döneminde padişahların yaptığı gibi Saray'da heyetleriyle bir araya geldiler. Türkiye'nin mülklerinden (Liman- Alışveriş Merkezi- Borsa- Haliç Port ) paylar Katar'a verildi.Verildi mi? Devir mi edildi? Satıldı mı? Bağışlandı mı? Satıldıysa kaça ve hangi koşullarda satıldı? Devredildiyse neyin karşılığında devredildi? Bağışsa neyin bağışı? Açık değil. Osmanlı da böyleydi. Açıklama olmazdı." düşüncesini dile getirdi.

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